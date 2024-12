Verkehr in Koblenz Tankstellenstau wird auf Facebook rege kommentiert 10.12.2024, 10:05 Uhr

i Regelmäßig stauen sich in Metternich an der ED-Tankstelle die Autos zurück auf den rechten der beiden Fahrstreifen stadtauswärts und blockieren dabei auch den Fahrradschutzstreifen. Jörg Dreher

Wenn es irgendwo chaotische Verkehrsverhältnisse in Koblenz gibt, löst das viele Reaktionen aus. Auch zur Situation an der Metternicher ED-Tankstelle, wenn zeitgleich zig Autofahrer tanken wollen, haben mehr als 100 Facebooknutzer eine Meinung.

Vor allem abends, wenn die Spritpreise gepurzelt sind, stauen sich Autos an der ED-Tankstelle in Metternich bis auf die Fahrbahn zurück und blockieren zumeist auch den Fahrradschutzstreifen. Über die Gefahr, die dadurch in der Trierer Straße für Radfahrer entsteht, beschwerte sich neulich ein Leser.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen