Ballettprüfungen in Koblenz Talente stellen sich internationaler Herausforderung Jennifer Merkt 04.02.2025, 12:29 Uhr

i Junge Talente: Tilda, Amelie, Anna und Lucia (von links) mit ihren Startnummern Jennifer Merkt

Ballett-Talente aus Koblenz und dem Hunsrück haben sich den strengen Prüfungen der berühmten Royal Academy of Dance gestellt. Für manche von ihnen könnte es ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer Karriere als Tänzerin oder Tänzer sein.

Koblenz/Emmelshausen. Die Nervosität ist spürbar gewesen, als sich dieser Tage 70 Ballettschülerinnen und -schüler im Alter von 4 bis 48 Jahren der Prüfung der Royal Academy of Dance (RAD) stellten. In der Koblenz School of Ballet präsentierten sie ihr Können vor einem zertifizierten Prüfer der weltweit größten Ausbildungs- und Prüfungsorganisation für klassisches Ballett.

