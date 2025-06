Da war was los auf dem Schenkendorfplatz: Neben viel Musik und Spielen für Kinder wurden beim „Tag der Nachbarschaft“ in der Südlichen Vorstadt auch viele Infos präsentiert.

Zu einem „Tag der Nachbarschaft“ hatte der AOK-Planungskreis „Aktiv und Gesund: Wir in Koblenz Süd“ vor Kurzem auf den Schenkendorfplatz eingeladen. Oberbürgermeister David Langner eröffnete das Nachbarschaftsfest am Nachmittag nach einem musikalischen Auftakt und der Begleitung durch das Duo Double M um Wolfgang Meyer und Peter Markovic.

Viel Musik und Spiele für die Kinder

Neben dem gemeinschaftlichen Feiern mit Kuchen und Heißgetränken bot die Landesinitiative „Rheinland Pfalz – Land in Bewegung“ den Kindern ausreichend Zeit zum Spielen und Toben, teilt der AOK-Planungskreis mit. Ziel der Initiative um Birgit Steinebach und Lydia Karbach ist es, die Menschen in Rheinland-Pfalz zu mehr Bewegung und Sport zu motivieren. Hartmut Hoefs von der Pigband Borste regte die jungen Festbesucher mit seinen Kinderliedern zum Mitsingen und Gestalten an. Ein Informationsstand zum regionalen Geldkreislauf des Regiovereins, der unter anderem soziale Projekte in der Region unterstützt, und der Inklusionslotsen Rheinland-Pfalz bildete den Rahmen. Ziel der Lotsen sei, dass alle Menschen selbstbestimmt und ohne Barrieren ihre gewünschte Sportart in den rheinland-pfälzischen Sportvereinen ausüben und sich möglichst gleichberechtigt im organisierten Sport einbringen können, informiert der AOK-Planungskreis.

Anlaufstelle für Bürger der Südlichen Vorstadt

Veranstaltet und organisiert wurde der bunte und gemütliche Nachmittag auf dem Schenkendorfplatz von Jan Buchbender von der Nachbarschaftshilfe (NBH) Koblenz-Süd, einem Projekt im Sozialdienst katholischer Frauen (SkF), und von Dorothe Struschka vom AWO-Quartiersbüro. Die zwei Organisationen seien für Bürger der Südlichen Vorstadt das ganze Jahr über zur Unterstützung im Alltag, zur sozialen Teilhabe und als Anlaufstelle für alle Anliegen rund um die aktive und gesunde Nachbarschaft da, teilt der Planungskreis weiter mit. Dies wurde in Gemeinlschaft gebührend gefeiert. Wer das Fest im Jahr 2026 mitorganisieren möchte, kann sich an die beiden Organisatoren wenden: Jan Buchbender, Tel. 0176/55001763,E-Mail janbuchbender@gmx.de; Dorothe Struschka, Tel. 0261/ 91498349, E-Mail dorothe. struschka@awo-rheinland.de