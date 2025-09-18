Der Sachschaden ist nicht unerheblich, haben die Diebe nämlich auch Profiräder und Prototypen mitgehen lassen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.
Sie haben die besonders wertvolle Ware mitgenommen: Insgesamt 18 hochwertige Fahrräder, darunter Profiräder und Prototypen, haben unbekannte Täter aus dem Bike-Store des Fahrradherstellers Canyon am Moselbogen im Koblenzer Rauental gestohlen.Eine offizielle Pressemeldung der Polizei hatte es nicht gegeben, aber eingebrochen wurde schon in der Nacht von Freitag, 12.