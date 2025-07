Täter brechen Keller in Koblenz auf und stehlen Bikes

Sie hatten ihre viel genutzten Räder extra schon im Keller abgeschlossen, und trotzdem wurden sie geklaut. Nun hoffen Bewohner aus der Goldgrube in Koblenz auf Zeugen. Immerhin geht es um einen nicht unerheblichen Wert.

Durch drei Türen mussten sie schreiten, um an die Fahrräder im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Koblenzer Goldgrube zu gelangen. Trotzdem hielt dies bislang unbekannte Täter nicht davon ab, zwei Kellerräume aufzubrechen und drei Fahrräder – ein Rennrad und zwei E-Bikes – zu stehlen. „Im Tatzeitraum vom 18. bis 20. Juli kam es in der Lindenstraße zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls von Fahrrädern aus einem Kellerraum“, bestätigt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz auf Anfrage unserer Zeitung. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen unbekannt eingeleitet.

Zur Tatzeit nicht zu Hause

Von dem Diebstahl betroffen sind zwei Bewohner des Hauses in der Lindenstraße. Beide seien an dem Wochenende der Tat nicht zu Hause gewesen beziehungsweise kamen erst sonntags zurück, erzählt eines der Opfer unserer Zeitung. Weiter berichtet der Bewohner: „Unsere Nachbarin kam am Nachmittag zu uns und sagte: ,Mir haben sie den Keller aufgebrochen und mein Fahrrad geklaut.‘ Unten angekommen haben wir dann gesehen, dass auch unsere Räder aus dem Keller gestohlen wurden.“ Sogar die aufgebrochenen Schlösser hätten die Täter mitgenommen.

Hinweise an die Polizei

Nach Aussage des Bewohners liegt der Neuwert der drei gestohlenen Räder bei rund 12.000 Euro. Er hofft, dass vielleicht Zeugen die Täter an besagtem Wochenende in der Lindenstraße gesehen haben könnten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Tel. 0261/92156300 entgegen. Die geht im Übrigen momentan von einer Einzeltat aus, die nicht im Zusammenhang zu anderen Diebstählen steht.