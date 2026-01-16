Als Flüchtling in Koblenz
Syrer Homam schwankt zwischen Angst und Zukunftsplänen
Der 24-jährige Syrer Homam tut alles dafür, sich in Koblenz eine Zukunft aufzubauen. In zehn Jahren möchte er ein eigenes Restaurant eröffnen.
Katrin Steinert

Die Ungewissheit, ob er bleiben darf oder nicht, macht Homam zu schaffen: Der syrische Flüchtling lebt in Koblenz, lernt, arbeitet, will sich hier etwas aufbauen, träumt von einem eigenen Restaurant. Doch seine Zukunft hängt am seidenen Faden. 

Es ist ein paar Wochen her, als Homam mehrere Whatsapp-Nachrichten an unsere Reporterin schickt. Als die Autorin diese nach ihrem Urlaub lesen will, sind alle weg. Sie schreibt ihm. Er antwortet.„Homam, ist alles okay bei dir? Du hast deine Nachrichten gelöscht.

