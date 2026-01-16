Die Ungewissheit, ob er bleiben darf oder nicht, macht Homam zu schaffen: Der syrische Flüchtling lebt in Koblenz, lernt, arbeitet, will sich hier etwas aufbauen, träumt von einem eigenen Restaurant. Doch seine Zukunft hängt am seidenen Faden.
Lesezeit 5 Minuten
Es ist ein paar Wochen her, als Homam mehrere Whatsapp-Nachrichten an unsere Reporterin schickt. Als die Autorin diese nach ihrem Urlaub lesen will, sind alle weg. Sie schreibt ihm. Er antwortet.„Homam, ist alles okay bei dir? Du hast deine Nachrichten gelöscht.