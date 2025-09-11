Am kommenden Samstag muss in Löf das Runde ins Eckige: Das E-Jugend-Turnier um den Fritz-Walter-Pokal steht ins Haus. Bei dem traditionsreichen Turnier hat schon der ein oder andere spätere Fußballprofi mitgemacht.

Spannende Spiele und jubelnde junge Kicker sind am Samstag, 13. September, beim traditionellen E-Jugend-Turnier des SV Hatzenport-Löf garantiert. Auch in diesem Jahr schicken hochkarätige Clubs aus ganz Fußballdeutschland ihren Nachwuchs an die Mosel.

Seit 2013 kämpfen junge Fußballer auf dem Löfer Sportplatz um den Fritz-Walter-Pokal. Der erste Turniersieg gelang dem 1. FC Kaiserslautern. Das hatte Symbolkraft, denn Lauterns Fußballikone und Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft, Fritz Walter, weihte damals den Löfer Rasenplatz ein. Beim Turnier im darauffolgenden Jahr siegte der 1. FC Köln. Zum Gewinnerteam der „Geisböcke“ gehörte damals auch ein 10-jähriger, sehr talentierter Spieler. Heute gehört Florian Wirtz zum erlauchten Kreis der Weltfußballer. Der Nationalspieler hat das Turnier in Löf auch nicht vergessen: Er schickte sein Meistertrikot zur Deutschen Meisterschaft 2024 an die Mosel. Im Vereinsheim des SV Löf fand es mit persönlicher Widmung seinen Ehrenplatz.

i Schon 2013 kickte der heutige Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz (rechts) beim Löfer E-Jugendturnier um den Turniersieg und gewann mit dem 1. FC Köln den Siegerpokal. SV Hatzenport-Löf/Matthias Künster

Der Weltklassespieler gehörte jedoch nicht zu den einzigen Ausnahmetalenten, die bei den Löfer Turnieren kickten und später große Karriere machten. Auch Bundesligastars wie Mittelstürmer Nelson Weiper von Mainz 05, Linksaußen Justin Diehl vom VfB Stuttgart oder Torwart Jonas Urbig (heute FC Bayern München) schnupperten in Löf Turnierluft oder stemmten sogar den Siegerpokal in die Höhe. Viermal gewann das Turnier der 1. FC Kaiserslautern und jeweils zweimal der 1. FC Köln und ebenso Borussia Mönchengladbach. Auch Schalke 04, Mainz 05, Carl-Zeiss Jena, die Eisbachtaler Sportfreunde und TuS Koblenz feierten Turniersiege. In Löf gerne zu Gast waren auch Fortuna Köln, Rot-Weiß Oberhausen und befreundete Teams aus Luxemburg, Belgien oder den Niederlanden.

Im Kampf um das runde Leder messen sich in diesem Jahr die Nachwuchsteams des 1. FC Saarbrücken, von Mainz 05, des 1. FC Kaiserslautern, des 1.FC Köln, von Carl-Zeiss Jena, eine Auswahl aus Luxemburg, des 1. FC Saarbrücken, der SG Neitersen, von Fortuna Köln, Schott Mainz, den Eisbachtaler Sportfreunde, der SV Elversberg, der SV Mainz-Weisenau, der SV Hatzenport-Löf und des Titelverteidigers TuS Koblenz. Zuschauer dürfen sich also auf Dribblings, Pässe und Torschüsse auf hohem Niveau, gepaart mit Teamgeist und Fairness in vertrauter familiärer Atmosphäre freuen.

i Die Nachwuchs-Fußballer des E-Jugend vom SV Hatzenport Löf trainieren schon eifrig für das E-Jugendturnier am Samstag, 13. September, auf dem Löfer Sportplatz. Erwin Siebenborn

„Für uns Verantwortlichen und Organisatoren beschert das Turnier eine Menge Arbeit, aber die Faszination des Balles, Teamwork, flüssige Kombinationen, Herausforderungen, Jubel, Mitgefühl und unbändige Energie entschädigen für die Mühe. Das Schönste ist allerdings, wenn sich die jungen Kicker bei uns wohlfühlen“, betont der Vorsitzende des SV Hatzenport-Löf, Manfred Lietz. Der Verein selbst ist im Nachwuchsbereich gut aufgestellt und möchte dem Jugendfußball auch in Zukunft gerne eine besondere Bühne bieten.