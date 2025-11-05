Supermarkt „Tante Enso“ kommt in die Winninger Mitte

Ein Supermarkt, der 24 Stunden an jedem Wochentag geöffnet hat, und das mitten in Winningen – das wird schon bald Realität. Was hinter der Winninger Mitte steckt, und wann der „Tante Enso“-Laden eröffnen soll.
Wer in Winningen lebt und abends beim Kochen feststellt, dass eine wichtige Zutat fehlt, hat bislang Pech. Schnell mal zum Supermarkt flitzen, ist schwer. Denn in dem Moselort gibt es schon seit sehr langer Zeit keine Einkaufsmöglichkeit mehr. Die Anwohner müssen entweder nach Kobern-Gondorf oder etwa in die nahe gelegenen Stadtteile von Koblenz fahren, etwa nach Güls, Metternich oder Moselweiß.