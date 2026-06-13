Behörde zu Sperrung in Koblenz Südtangente: Zustand der Bauwerke sorgt für mehr Arbeit Matthias Kolk 13.06.2026, 17:00 Uhr

i Die linksrheinischen Vorlandbrücken der Südtangente in Koblenz sind in die Jahre gekommen, was seit Jahren dazu führt, dass die Bauwerke instandgesetzt werden müssen. Sascha Ditscher (Archiv). Sascha Ditscher

12 Monate Vollsperrung reichen nicht aus, damit die Bauarbeiten am Abfahrtsast der Südtangenten Richtung Koblenz und Boppard abgeschlossen sind. Woran das liegt, erklärt der Landesbetrieb Mobilität unserer Redaktion auf Nachfrage.

Seit fast einem Jahr ist der Abfahrtsast an der Koblenzer Südtangente vom Hunsrück kommend in Richtung Koblenz und Boppard gesperrt. Und er wird es wohl ein weiteres halbes Jahr bleiben, teilte der zuständige Landesbetrieb Cochem-Koblenz (LBM) zuletzt mit.







Artikel teilen

Artikel teilen