Südtangente: Abfahrtast bleibt noch länger gesperrt
Erneut verlängert sich die Sperrung eines Abfahrtsastes an der Südbrücke in Koblenz. Wer vom Hunsrück kommend auf die B9 will, wird weiter Umleitungen fahren müssen.
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Die Abfahrt von der B327 auf die B9 auf der Südtangenten in Koblenz bleibt wohl bis ins Frühjahr 2027 gesperrt. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit. Ursprünglich war der Plan, dass die Abfahrt vom Hunsrück kommend nach Koblenz und Boppard zum neuen Jahr wieder möglich sein wird.