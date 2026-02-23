Instandsetzung am Nadelöhr Südbrücke Koblenz: Verkehrsbehinderungen im März Matthias Kolk 23.02.2026, 16:30 Uhr

i Arbeiten an sogenannten Dehnfugen an der Südbrücke in Koblenz können Anfang März zeitweise zu Verkehrseinschränkungen führen. Sascha Ditscher (Archiv). Sascha Ditscher

Pendler müssen Anfang März mit Engpässen rechnen: An der Südbrücke und der Hochstraße Oberwerth stehen Wartungsarbeiten an. Der LBM plant punktuelle Sperrungen auf der B9 und den Auffahrten, um die Brückenelemente instand zu setzen.

Rund um die Südbrücke Koblenz kommt es Anfang März erneut zu Einschränkungen im Verkehr. Im Bereich der Auffahrt von der Bundesstraße 9 auf die Südbrücke in Fahrtrichtung Hermeskeil/B327 werden vom 2. bis 4. März tagsüber die Dehnfugen, die die einzelnen Brückenteile miteinander verbinden, erneuert.







