Einst war die Südallee der ganze Stolz der Koblenzer Vorstadt, eine Allee mit Bäumen, Hecken und was fürs Auge. Das soll der Straßenzug auch wieder sein. Und auch wenn noch wichtige Details fehlen – der erste Bauabschnitt ist nun offiziell eröffnet.

Unter den Pavillons in der Koblenzer Südallee haben sich viele Menschen versammelt, Anwohner, Ratsmitglieder, Vertreter der Stadtspitze und mehr. Schüler des Max-von-Laue-Gymnasiums spielen auf Saxofon, Tuba und Trompete Louis Armstrongs „What a Wonderful World“. Oder meinen sie an diesem Tag vielleicht eher: „What a Wonderful Südallee“? Denn der erste Bauabschnitt der neu gestalteten Prachtstraße, vom Friedrich-Ebert-Ring bis zur Rizzastraße, wurde nun feierlich eingeweiht – auch wenn er noch nicht ganz so aussieht, wie er soll.

Vor rund 100 Jahren war die Südallee eine Perle von Koblenz, mit Alleebäumen, Vorgärten und Hecken, wie historische Bilder zeigen. Doch ihr Charme ging über die Jahrzehnte nach und nach verloren. Die Stadt hegte seit Jahren Pläne, die 1,1 Kilometer lange Straße vom Friedrich-Ebert-Ring bis zur St.-Joseph-Kirche neu zu gestalten, wieder näher hin zur Ursprungsversion.

i Die Auftritte der Schülerinnen und Schüler des Max-von-Laue-Gymnasiums und des Cusanus-Gymnasiums waren für beide quasi ein Heimspiel. Ihre Schulen grenzen direkt an die Südallee an. Alexej Zepik

Bäume sind gut angewachsen

Zu erkennen ist das schon seit einigen Monaten im ersten Bauabschnitt. 57 neue Bäume – Vogelkirschen – wurden in zwei Reihen gepflanzt und zeigten im Frühjahr ihre ersten zarten, weißen Blüten. Erfreulich hierbei: Alle gepflanzten Bäume haben Wurzeln geschlagen, erzählt Stadtbaummanager Stephan Dally unserer Zeitung und fügt an: „Je größer man pflanzt, desto besser wachsen sie an.“ Die neuen Vogelkirschen in der Südallee sind nämlich gar nicht so neu, sondern waren schon bei der Einpflanzung um die 15 Jahre alt.

i Die Vogelkirschen in der neuen Südallee. Alexej Zepik

Der Mittelstreifen für Fußgänger ist gesäumt mit geschwungenen Sitzgelegenheiten aus Basalt. Insgesamt kommt die Südallee, die künftig eine Fahrradstraße sein wird, sehr geradlinig und symmetrisch daher – ähnlich wie früher. Das ist auch für die Barrierefreiheit von Vorteil, wie die Behindertenbeauftragte der Stadt, Katharina Kubitza, deutlich macht. Sie hebt hervor: „Bei der Südallee gibt es eine sehr gute Zusammenarbeit und vieles hat geklappt.“ Zum Beispiel die Leitlinien für Sehbehinderte seien sehr gut umgesetzt worden, meint Kubitza.

i Darf natürlich nicht fehlen bei einer offiziellen Einweihung: Das Gruppenfoto, bei dem das rote Band durchgeschnitten wird. Alexej Zepik

Aber auch, wenn Oberbürgermeister David Langner und Baudezernent Andreas Lukas den ersten Abschnitt offiziell eröffneten – fertig ist er noch nicht ganz. Dagmar Quadflieg weiß als Projektleiterin vom Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen am besten, was noch fehlt. Im Mittelstreifen fehlt noch Mobiliar, beispielsweise sollen noch Bänke aufgestellt und Fahrradständer installiert werden, sagt Quadflieg unserer Zeitung.

Und ganz wichtig: Die Beete, die sich um die Bäume winden, bleiben nicht so lieblos verwuchert wie jetzt. „Wir werden da eine insektenfreundliche Staudenmischung, Sträucher und Blumenzwiebeln einpflanzen“, kündigt sie an. Das wird voraussichtlich im Winter passieren, sodass die fertigen Grünflächen schon im Frühjahr und Sommer 2026 blühen. Ebenfalls bald gepflanzt werden 54 weitere Bäume im Abschnitt zwischen Roonstraße und Markenbildchenweg. Insgesamt sollen in der neuen Südallee 144 neue Vogelkirschen die Straße verschönern.

i Dagmar Quadflieg ergreift als Projektleiterin auch das Wort. Baudezernent Andreas Lukas hört gespannt zu. Alexej Zepik

Dritter Bauabschnitt beginnt wohl in wenigen Monaten﻿

Was Quadflieg freut: Die Baukosten halten sich bisher im gesteckten Rahmen von rund 12,8 Millionen Euro, von denen das Land rund 4,7 Millionen Euro übernimmt. Und auch beim Zeitplan sei man gut dabei. Ziel ist es, dass der letzte Bauabschnitt an der St.-Jospeh-Kirche im Dezember 2027 fertig wird. Im Winter soll es bereits mit dem dritten Bauabschnitt ab der Johannes-Müller-Straße in Richtung Ludwigstraße losgehen. Hier stehen dann auch wieder Baumprüfungen an. Die Linden in diesem Abschnitt will man erhalten, sofern die Tests positiv ausfallen, sagt Quadflieg. Im ersten Bauabschnitt wurden ebenfalls Tests durchgeführt. Letztlich hat man alle Bäume, bis auf die großen Platanen, gefällt, da sich ihre Vitalität wortwörtlich auf dem absteigenden Ast befand.

Die Bäume waren in der Vergangenheit öfter Ausgang harscher Kritik an dem Bauvorhaben gewesen, darauf machte auch Oberbürgermeister David Langner in seiner Ansprache aufmerksam. Längst nicht alle Menschen, denen etwas an der Südallee liegt, waren von den Plänen überzeugt. Baudezernent Andreas Lukas sagte: „Es gab viel Widerspruch im Vorfeld. Und die Kritik in den sozialen Medien hat das erträgliche Maß überstiegen.“

i Aktuell weisen noch provisorische Beschilderungen auf die Fahrradstraße hin. Geplant ist, dass auf den Straßen noch Fahrradpiktogramme markiert werden. Alexej Zepik

Der ein oder andere Anwohner, der zur Eröffnung des ersten Bauabschnitts kam, stimmte aber versöhnliche Töne an. Ein älterer Herr drängte sich bis zu Dagmar Quadflieg vor und bedankte sich für ihre Arbeit, dafür, dass sie sich stets Zeit für seine Anliegen genommen habe. „Wir sind begeistert“, sprudelte es aus ihm heraus. Immer wieder sehe er Menschen, die sich auf die Basaltbänke im Mittelstreifen setzen würden. Die neue Südallee scheint sich allmählich zu etablieren.