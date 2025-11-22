Stunk im Koblenzer Reitstall: Vorstand schasst Pächter

Die Mitglieder des Reitvereins RZV Koblenz-Metternich haben erfahren, dass der Vorstand den jahrelangen Pächter im Alleingang vor die Tür gesetzt hat. Etliche fordern eine Umkehr und suchen die Öffentlichkeit. Der Vorstand droht mit Rechtsschritten.
Die Nachricht, dass der jahrelange Pächter des Koblenzer Reitstalls in Metternich gehen muss, hat bei den Mitgliedern des Reit- und Zuchtvereins (RZV) Koblenz-Metternich wie eine Bombe eingeschlagen: Der 58-Jährige, der dort mit seiner Familie lebt und arbeitet, gilt als herausragender Reitlehrer.