Vereinsmitglieder fassungslos
Stunk im Koblenzer Reitstall: Vorstand schasst Pächter
Dicke Luft herrscht unter freiem Himmer sicher nicht: Aber hinter den Kulissen des Reit- und Zuchtverein Koblez-Metternich geht es hoch her.
Mirco Klein

Die Mitglieder des Reitvereins RZV Koblenz-Metternich haben erfahren, dass der Vorstand den jahrelangen Pächter im Alleingang vor die Tür gesetzt hat. Etliche fordern eine Umkehr und suchen die Öffentlichkeit. Der Vorstand droht mit Rechtsschritten.

Lesezeit 5 Minuten
Die Nachricht, dass der jahrelange Pächter des Koblenzer Reitstalls in Metternich gehen muss, hat bei den Mitgliedern des Reit- und Zuchtvereins (RZV) Koblenz-Metternich wie eine Bombe eingeschlagen: Der 58-Jährige, der dort mit seiner Familie lebt und arbeitet, gilt als herausragender Reitlehrer.

