Winninger Moselfest
Stuhlgang ist der krönende Abschluss
Im Weinhof von Fred Knebel fließen beim "Winninger Stuhlgang" edle Tropfen.
Im Weinhof von Fred Knebel fließen beim "Winninger Stuhlgang" edle Tropfen.
Erwin Siebenborn

Elf Tage lang wird in Winningen das Moselfest gefeiert. Den Abschluss bildet der Stuhlgang, bei dem viele Einheimische und Gäste zusammenkommen.

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Das Winninger Moselfest steht bei seinem treuen Publikum weiterhin hoch im Kurs. Tausende Gäste feierten beim ältesten Winzerfest Deutschlands gesellig und friedlich unter dem Motto „Wein, Kultur, Lebensfreude“. Andreas Lang zeigte sich als Vorsitzender des Vereins Moselfest Winningen mit dem Verlauf des zehntägigen Festes sehr zufrieden.
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