Viele Studentinnen und Studenten der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung leben während ihrer Blockseminare im Haus am Koblenzer Jesuitenplatz, in dem früher Patres waren. Wie viel jeder Einzelne zahlt, ist unterschiedlich. So läuft das.
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Über die eigene finanzielle Situation reflektieren und abschätzen lernen, wie viel man selbst zur Gemeinschaft beitragen kann – das machen die Mitglieder des Studierendenvereins der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung Semester für Semester. Denn der Verein organisiert nicht nur das „Studihaus“ am Jesuitenplatz solidarisch, sondern auch die Finanzierung der Unterkunft.