Da die Ressourcen dieser Erde endlich sind, stellt sich die Frage, ob kontinuierliches Wirtschaftswachstum erstrebenswert und überhaupt möglich ist. Die Sorge ist groß, dass Unternehmen, die sich im Hamsterrad der ständigen Suche nach mehr Profit befinden, zentrale globale Herausforderungen wie den Klimaschutz oder soziale Fragen aus den Augen verlieren. Studierende der Vallendarer Otto Beisheim School of Management (WHU) laden am Wochenende zu einer Tagung in die Stadt- und Kongresshalle ein, bei der Möglichkeiten und Potenziale von nachhaltigem und sozialem Wirtschaften beleuchtet werden sollen. Sara Ahlemann und Julius Eberhard gehören zum Organisationsteam und standen uns im Vorfeld der Konferenz Rede und Antwort.

Was genau findet am Wochenende statt?

Ahlemann: Am Freitag, 4. und Samstag, 5. April laden wir zu Europas größter studentengeführter Konferenz für nachhaltiges und soziales Wirtschaften ein. Wir rechnen mit rund 400 bis 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, beim Großteil dürfte es sich um Studierende aus ganz Deutschland handeln. Ziel ist es, dass Studenten mit Start-ups und großen Konzernen in Kontakt treten und Netzwerke bilden. Der offizielle Titel der Veranstaltung lautet: „SensAbility – The WHU Impact Summit 2025“.

i Sara Ahlemann studiert Internationale Betriebswirtschaft und befindet sich im zweiten Semester. Sie hat sich zur Mitarbeit im Organsiationsteam des WHU Impact Summit 2025 bereiterklärt, um über die Studieninhalte hinaus praktische Erfahrungen und planerische Kompetenzen zu sammeln. Julius Eberhard

Wie wichtig sind Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung für Unternehmen?

Eberhard: Die beiden Themen sind von gesamtgesellschaftlicher Relevanz und bestimmen zurzeit auch das unternehmerische Denken in entscheidendem Maße. Auch im Rahmen unseres Studiums sind diese Themenkomplexe sehr präsent. Das geht es etwa um Gebäudeenergieeffizienz, um klimafreundliche Mobilität und natürlich um den Ausbau erneuerbarer Energien.

i Julius Eberhard ist Teil des Organisationsteams der diesjährigen Konferenz und kümmert sich schwerpunktmäßig ums Marketing. Sara Ahlemann

Warum wird die Konferenz von Studierenden organisiert?

Eberhard: „The Impact Summit“ wurde bereits vor 15 Jahren von Studenten der Otto Beisheim School of Management ins Leben gerufen. Seitdem wird die Tagung Jahr für Jahr von Studenten geplant und durchgeführt. Mir persönlich ist es sehr wichtig, die theoretischen Inhalte des Studiums um praktischen Erfahrungen zu ergänzen. Dazu zählt auch der Austausch mit Unternehmen. Sie wissen am besten, was die Welt in der Zukunft bewegen und welche Auswirkungen der Klimawandel auf unser Wirtschaften haben wird. Wir vom Organisationsteam sind bestrebt, Probleme bei der Wurzel zu packen und die Welt von morgen zu einer besseren zu machen.

Wie ist die Konferenz strukturiert?

Ahlemann: Es wird verschiedene Podiumsdiskussionen mit je einem thematischen Schwerpunkt geben. Außerdem konnten wir viele renommierte Referenten aus Wirtschaft und Politik gewinnen. Dr. Olga Nevska, CEO bei Telekom Mobility Solutions, wird beispielsweise über die Umrüstung der betriebseigenen Flotte auf Elektroantrieb referieren. Andere Themenkomplexe sind etwa Maßnahmen gegen die Plastikverschmutzung in den Weltmeeren oder auch die Rolle der Politik.

