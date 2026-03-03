Auch drei Tage nach dem Unfall in der Pfuhlgasse kann man vor allem festhalten, dass der Fahrer und andere Menschen riesiges Glück hatten, dass niemand ernsthaft zu Schaden kam. Denn der Wagen des 18-Jährigen mähte mehr als einen Verteilerkasten um.
Am Montagmittag sind Mitarbeiter von Vodafone und der Energiewerke Mittelrhein mit Reparaturen an den Verteilerkästen entlang der Pfuhlgasse beschäftigt, bis zum Abend wollen sie aber durch sein, sagen sie zuversichtlich. Dann sollen auch wieder alle Haushalte mit Telekommunikation versorgt sein und auch die Notrufnummern 110 und 112 wieder klappen.