Brand in Gebäude an B42 Stromkasten steckt Wohnhaus in Vallendar in Flammen Annika Wilhelm 09.10.2026, 17:30 Uhr

i Ein dunkler Streifen an der Hauswand zeigt, wo am Abend zuvor der Brand war. Winfried Scholz

Ein Mehrfamilienhaus brannte in der Nacht auf Freitag. Die Feuerwehr rettet zwölf Personen – der Wehrleiter erzählt nun von den Herausforderungen des Einsatzes.

Ein Stromkasten, der sich entzündet hat, hat in der Nacht zum Freitag für einen großen Feuerwehreinsatz gesorgt: Ein Feuer brach dadurch in einem Mehrfamilienhaus an der B42 in Vallendar aus. Frank Schemmer, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Vallendar, erklärt gegenüber unserer Redaktion: „Es war ein Zimmerbrand mit Personenrettung.







Artikel teilen

Artikel teilen