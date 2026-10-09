Brand in Gebäude an B42
Stromkasten steckt Wohnhaus in Vallendar in Flammen
Ein dunkler Streifen an der Hauswand zeigt, wo am Abend zuvor der Brand war.
Ein dunkler Streifen an der Hauswand zeigt, wo am Abend zuvor der Brand war.
Winfried Scholz

Ein Mehrfamilienhaus brannte in der Nacht auf Freitag. Die Feuerwehr rettet zwölf Personen – der Wehrleiter erzählt nun von den Herausforderungen des Einsatzes.

Lesezeit 1 Minute
Ein Stromkasten, der sich entzündet hat, hat in der Nacht zum Freitag für einen großen Feuerwehreinsatz gesorgt: Ein Feuer brach dadurch in einem Mehrfamilienhaus an der B42 in Vallendar aus. Frank Schemmer, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Vallendar, erklärt gegenüber unserer Redaktion: „Es war ein Zimmerbrand mit Personenrettung.
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