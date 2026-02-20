Versorger findet die Ursache
Stromausfall in Mülheim-Kärlich, Kettig und Weißenthurm
Viele Haushalte in den drei Kommunen waren am Freitagnachmittag, 20. Februar, ohne Strom. Der Stromversorger Syna konnte das Problem nach wenigen Stunden beheben – und nennt die Ursache für den Ausfall.

Auf einmal kommt keine elektrische Energie mehr aus der Steckdose: Am Freitagnachmittag ist es zu Stromausfällen in Teilen von Mülheim-Kärlich, Kettig und Weißenthurm gekommen. In den Gemeinden seien viele Haushalte ab 15 Uhr eine Zeit lang ohne Strom gewesen, teilte der Stromversorger, die Syna GmbH, am Freitagabend in einer Pressemeldung mit.

