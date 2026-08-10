Problem schnell behoben Stromausfall in Koblenz: Parkhaus betroffen Kim Fauss 10.08.2026, 13:00 Uhr

i In den Koblenzer Stadtteilen Rauental und Lützel kam es vergangenen Freitag zu einem Stromausfall. Rund 170 Wohnungen waren betroffen. Jan Lindner

Am Freitagabend kam es in Koblenz zu einem Stromausfall. Betroffen waren rund 170 Haushalte, ein Autohaus, das Parkhaus am Saarplatz und ein Elektrohandel. Was genau los war, teilt die EVM nun in einer Pressemeldung mit.

In Koblenz kam es vergangenen Freitag um kurz vor 20 Uhr zu einem Stromausfall. Das teilt die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) nun in einer Pressemeldung mit. Betroffen waren rund 170 Wohnungen, unter anderem in der Bardelebenstraße im Stadtteil Rauental und der Weinbergstraße in Koblenz-Lützel.







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