Strom weg: EVM schließt Fremdeinwirkung nicht aus

Innerhalb von zwei Tagen ist es in Koblenzer Stadtteilen zu zwei Stromausfällen gekommen. Erdschlüsse waren laut Netzbetreiber der Grund. Aber was verbirgt sich dahinter? Und wie kommt es dazu? Wir haben nachgefragt.

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen hat es in Teilen von Koblenz Stromausfälle gegeben. Nachdem am Karnevalssonntag in Straßenzügen in Lützel, Neuendorf und Wallersheim der Strom zeitweise fehlte, traf es an Rosenmontag Haushalte in Metternich und Neuendorf. Auslöser sollen in beiden Fällen sogenannte Erdschlüsse gewesen sein, erklärte die Energieversorgung Mittelrhein (EVM). Doch was hat es damit auf sich?

Um 19 Uhr hat es am Montagabend einen Erdschluss an der Schaltstation Feste Franz gegeben. „Ein weiterer folgte um 19.39 Uhr“, schreibt die EVM in einer Pressemeldung. Betroffene Haushalte blieben in der Folge rund eine Stunde ohne Strom. Einen Tag zuvor warteten anderswo in Koblenz Haushalte doppelt so lange, bis der Strom wieder lief.

Ungewollter Kontakt mit der Erde

Was es mit den Erdschlüssen auf sich hat, erklärt EVM-Sprecher Marcelo Peerenboom auf Nachfrage unserer Zeitung: „Ein Erdschluss ist ein elektrischer Fehler, bei dem eine Leitung oder ein Teil des Stromnetzes ungewollt mit der Erde in Kontakt kommt. Dies kann durch beschädigte Kabel, Isolationsfehler oder äußere Einflüsse wie Blitzschlag oder mechanische Beschädigungen verursacht werden“, heißt es. Der Auslöser für die Ausfälle an den Karnevalstagen sei noch nicht geklärt. „In Betracht kommen unter anderem eine Fremdbeschädigung von Kabeln oder auch ein Systemfehler.“

Direkte Zusammenhänge zwischen den Ausfällen am Sonntag und Montag vermutet die EVM derweil nicht. „Die Konstellation vom Wochenende war eher zufällig“, antwortet Peerenboom. Erdschlüsse würden immer mal wieder vorkommen. Und sie müssen auch nicht zwangsläufig zu einem Stromausfall führen, können aber dafür sorgen, dass das Stromnetz in Teilen sicherheitshalber abgeschaltet wird. Die EVM kündigte an, den Schaden, der die Stromausfälle am Montag verursacht hat, bereits am Dienstag zu reparieren.