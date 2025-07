Strom fällt in der südlichen Vorstadt in Koblenz aus

Die gesamte südliche Vorstadt in Koblenz war am Mittwochnachmittag von einem Stromausfall betroffen. Die Rhein-Zeitung hat sich bei der EVM nach den Gründen erkundigt.

Zu einem Stromausfall kam es am Mittwochnachmittag in der südlichen Vorstadt: Kurz vor 17 Uhr war der Strom im gesamten Stadtteil weg. In einigen Straßen war die Versorgung eine Viertelstunde später wieder hergestellt, in anderen Bereichen mussten die Bewohner noch eine halbe Stunde länger ohne Stromversorgung ausharren.

Grund für den Stromausfall war anders, als man vermuten könnte, nicht die große Hitze, teilte die EVM auf Anfrage der Rhein-Zeitung mit. Es handelte sich hingegen um einen sogenannten Doppelerdschluss. Die Untersuchungen zur Ursache laufen, hieß es seitens der EVM.