Die Fronten um die Zukunft der Brexbachtalbahn sind verhärtet. Deshalb ist die Sache jetzt vor Gericht gelandet. Ob die Bahn wieder durch Bendorf fahren wird, ist weiterhin offen. Es deutet sich aber eine Tendenz an.
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Könnte die Brexbachtalbahn (Brex) in absehbarer Zeit wieder zwischen Engers und Siershahn fahren? Diese Frage beschäftigt Brex-Unterstützer und die Stadt Bendorf schon seit geraumer Zeit. Jetzt gab es zu der Frage auch eine Verhandlung am Koblenzer Verwaltungsgericht.