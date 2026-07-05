Wird Bahnstrecke reaktiviert? Streit um die Brex in Bendorf: Das sagt das Gericht Winfried Scholz 05.07.2026, 10:22 Uhr

i In Bendorf befinden sich vor dieser Querung der Brex mit der Hauptstraße Gleissperren, sodass kein Zugverkehr in Richtung Engers erfolgen kann. Winfried Scholz

Die Fronten um die Zukunft der Brexbachtalbahn sind verhärtet. Deshalb ist die Sache jetzt vor Gericht gelandet. Ob die Bahn wieder durch Bendorf fahren wird, ist weiterhin offen. Es deutet sich aber eine Tendenz an.

Könnte die Brexbachtalbahn (Brex) in absehbarer Zeit wieder zwischen Engers und Siershahn fahren? Diese Frage beschäftigt Brex-Unterstützer und die Stadt Bendorf schon seit geraumer Zeit. Jetzt gab es zu der Frage auch eine Verhandlung am Koblenzer Verwaltungsgericht.







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