Streik schränkt das Uni-Leben in Koblenz ein
Wer am Dienstag in der Mensa der Universität Koblenz zu Mittag essen wollte, stand vor verschlossenen Türen. Die Mensa hatte aufgrund des Streiks geschlossen.
Judith Nick

Angestellte im öffentlichen Dienst der Länder haben in Mainz für eine bessere Bezahlung gestreikt. Auch Angestellte des Studierendenwerks Koblenz beteiligten sich am Streik – mit Folgen für den Alltag an der Universität und Hochschule in Koblenz.

In Mainz haben am Dienstag Angestellte im öffentlichen Dienst der Länder für eine bessere Bezahlung gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi erhöht damit den Druck auf die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Am Mittwoch startet die nächste Verhandlungsrunde.

