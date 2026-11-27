Demo zum „Black Friday“ Streik in Koblenz: Amazon-Beschäftigte machen Druck Peter Meuer 27.11.2026, 16:29 Uhr

i Mehr als 100 Amazon-Mitarbeiter ziehen laut der Gewerkschaft Verdi am Freitagnachmittag durch den Industriepark A61. Ingo Beller

Am „Black Friday“ geht es im Einzel- und Versandhandel regelmäßig rund. Die Amazon-Beschäftigten in Koblenz und andernorts haben nun an genau diesem Tag gestreikt. Was war da los im Industriepark A61?

Mehr als 100 Amazon-Beschäftigte des Standortes Koblenz haben am Freitag gestreikt. Am Nachmittag marschierten die Angestellten zudem in einem Demonstrationszug durch den Industriepark A61. „Wir sind mit dem Ablauf zufrieden, haben entsprechend Aufmerksamkeit erregt, die Stimmung war gut“, berichtete Stephan Görmar von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die die Aktion mit organisierte.







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