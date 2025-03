„Hey, Boss, ich brauch mehr Geld“: Das Lied von Gunter Gabriel ist mehr als 50 Jahre alt, doch die Forderung ist in vielen Branchen aktuell wie eh und je. So auch bei der Firma Bier Schneider

An diesem Montagmorgen verlässt kein Transporter das Betriebsgelände: Bei der Firma Bier-Schneider in Mülheim-Kärlich haben nach Auskunft von Volker Daiss, Geschäftsführer der NGG-Region Mittelrhein, alle Mitarbeiter gestreikt. Hintergrund seien die Verhandlungen für den Haustarifvertrag, die bisher ohne Ergebnis seien. „Das bisherige Arbeitgeberangebot wird dem überdurchschnittlichen Einsatz der Beschäftigten bei Weitem nicht gerecht. Die Löhne müssen den nach wie vor steigenden Preisen, insbesondere bei Lebensmitteln folgen“, so Daiss.

Löhne liegen vier Euro unter vergleichbaren

Bisher habe der Arbeitgeber lediglich eine Erhöhung angeboten, die noch weit von den Forderungen der Beschäftigten entfernt sei. „Dabei liegen die Löhne noch immer um bis zu vier Euro pro Stunde unter den Löhnen aus vergleichbaren Bereichen.“ Zu Beginn der Verhandlungen hatte die Tarifkommission eine Erhöhung von 350 Euro gefordert. In den zwei Verhandlungen sei man dem Arbeitgeber bereits auf 190 Euro entgegengekommen.