Rückzugsort in Koblenz
Streifzug zu Glanzlichtern wird arg getrübt
Wolf-Dieter Kresse vor dem Lohrengel-Brunnen, dem es sichtlich an Wasser mangelt.
Wolf-Dieter Kresse vor dem Lohrengel-Brunnen, dem es sichtlich an Wasser mangelt.
Alexander Thieme-Garmann

Ein schöner Rückzugsort in der Koblenzer Altstadt ist der Bereich um Brunnenhof-Königspfalz. Aber: Ein ehemaliger Bewohner sieht die Stadt in der Pflicht, sich um gewissen Dinge zu kümmern.

Lesezeit 2 Minuten
Mitten in der Altstadt gelegen bildet er einen idyllischen Rückzugsort: der Brunnenhof-Königspfalz. Der Innenhof zwischen Mehlgasse und Florinspfaffengasse wurde Mitte der 1980er-Jahre geschaffen. Bei seiner Realisierung hautnah mit dabei war Wolf-Dieter Kresse, der als dortiger Hausbesitzer und einstiger Bewohner das Areal wie seine Westentasche kennt.
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