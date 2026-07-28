B416 in Güls und Metternich
Strecke an der Koblenzer Mosel wird erneut gesperrt
Die Moselweinstraße/B416 muss in den Bereichen Güls und Metternich für Markierungsarbeiten Anfang August noch einmal voll gesper
Die Moselweinstraße/B416 muss in den Bereichen Güls und Metternich für Markierungsarbeiten Anfang August noch einmal voll gesperrt werden.
Andreas Egenolf/Stadt Koblenz

Schon einmal war die Strecke zwischen den beiden Koblenzer Stadtteilen Güls und Metternich voll gesperrt. Und nun kommen erneut Umleitungen. Markierungsarbeiten stehen ab Anfang August an – eine Woche kommt keiner durch, auch kein Radfahrer.

Lesezeit 3 Minuten
Markierungsarbeiten an der Moselweinstraße (B416) zwischen Metternich und Güls führen zu einer erneuerten Vollsperrung, teilt die Stadt Koblenz in einer Pressemitteilung mit. Die Strecke war von Ende Juni bis Mitte Juli schon einmal gesperrt, weil die Fahrbahn erneuert wurde.
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