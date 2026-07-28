Strecke an der Koblenzer Mosel wird erneut gesperrt

Schon einmal war die Strecke zwischen den beiden Koblenzer Stadtteilen Güls und Metternich voll gesperrt. Und nun kommen erneut Umleitungen. Markierungsarbeiten stehen ab Anfang August an – eine Woche kommt keiner durch, auch kein Radfahrer.

Markierungsarbeiten an der Moselweinstraße (B416) zwischen Metternich und Güls führen zu einer erneuerten Vollsperrung, teilt die Stadt Koblenz in einer Pressemitteilung mit. Die Strecke war

von Ende Juni bis Mitte Juli schon einmal gesperrt, weil die Fahrbahn erneuert wurde.