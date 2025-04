Straßensperrung und Umleitungen wegen Hotelbau in Koblenz – Was Autofahrer jetzt wissen müssen

Eine kleine Baustelle mitten in der Koblenzer Innenstadt bedeutet oft, dass Autofahrer gewohnte Wege nicht mehr nehmen können. Dies gilt auch für eine Baustelle in der City.

Der Hotelbau am Koblenzer Wöllershof erfordert nun eine gut zweieinhalbwöchige Straßensperrung: Ab Montag, 14. April, wird die Einfahrt in die Pfuhlgasse vom Wöllershof aus für Kanalarbeiten voll gesperrt. Man kann dann nicht mehr von der Hohenfelder Straße aus in die Pfuhlgasse einbiegen.

Erlaubt ist indes weiterhin, vom Saarkreisel oder der Balduinbrücke kommend in die Pfuhlgasse hineinzufahren. Die Busse oder Autofahrer, die am Löhr-Center vorbei eigentlich in die Pfuhlgasse einbiegen wollen, können durch den Saarkreisel fahren und dann von dort in die Straße gelangen. Die Arbeiten sollen bis Mittwoch, 30. April, erledigt sein.

In Gegenrichtung wird die Pfuhlgasse für den Verkehr gesperrt, Umleitungen werden ausgeschildert. So werden Autofahrer, die aus der Luisenstraße kommen und Richtung Lützel oder Saarkreisel fahren möchten, zum Friedrich-Ebert-Ring umgeleitet.

Die Sperrungen und Umleitungen tangieren in starkem Maß auch den ÖPNV. Für die Koveb-Linien hat die Verkehrsgesellschaft dies in einer Pressemitteilung zusammengefasst. Danach werden die Linien 2/12, 3/13, 6/16, 7, 9/19 und 10 wie folgt umgeleitet:

Linie 2/12 (Richtung Wallersheim), Linie 3/13 (Richtung Güls), Linie 5/15 (Richtung Metternich): nach der Haltestelle „Christuskirche“ links in den Friedrich-Ebert-Ring und über den Moselring zur Haltestelle „Bahnhof Stadtmitte/Löhr-Center“; ab hier normale Linienführung. Die Haltestelle „Zentralplatz/Forum“ kann nicht angefahren werden.

Linien 6/16, 7, 9/19 und 10 stadtauswärts: vom Friedrich-Ebert-Ring kommend über den Moselring zur Haltestelle „Bahnhof Stadtmitte/Löhr-Center“. Die Haltestellen „Zentralplatz/Forum“ Steig K und L in der Pfuhlgasse sowie die Ersatzhaltestelle (Ausstieg) der Linien 16 und 19 in der Pfuhlgasse können nicht angefahren werden.

Nachtbuslinien: N 3 ab „Bahnhof Stadtmitte/Löhr-Center“ nach Metternich Güls: kein Halt am Zentralplatz/Forum; N 6 ab „Bahnhof Stadtmitte/Löhr-Center“ nach Moselweiß: kein Halt am Zentralplatz/Forum; N 7 ab „Bahnhof Stadtmitte/Löhr-Center“ nach Wallersheim: kein Halt am Zentralplatz/Forum, und N 9 aus Immendorf kommend zur Rhein-Mosel-Halle, dann direkt „Bahnhof Stadtmitte/Löhr-Center“: ebenfalls kein Halt am Zentralplatz/Forum.