Stadt erklärt, wie es dazu kam
Straße in Koblenz wird erst markiert, dann aufgerissen
Die Umgestaltung der Südallee hat im Juli die Kreuzung St.-Josef-Straße/Südallee erreicht. Die Straße wurde für die Bauarbeiten
Die Umgestaltung der Südallee hat im Juli die Kreuzung St.-Josef-Straße/Südallee erreicht. Die Straße wurde für die Bauarbeiten komplett aufgerissen.
Matthias Kolk

In der St.-Josef-Straße in Koblenz wurden wenige Wochen, bevor die Straße wegen Bauarbeiten aufgerissen wurde, noch frische Parkplatzbuchten auf dem Asphalt markiert. Ein Anwohner findet das seltsam. Die Stadt erklärt, wie es dazu kam.

Lesezeit 1 Minute
Die Bauarbeiten in der Koblenzer Südallee sind im Juli in die nächste Phase gegangen. Jetzt werden die Kreuzung Südallee/St.-Josef-Straße und der westliche Abschnitt des Rings um die St.-Josef-Kirche neu gestaltet. Dazu wurde quasi der gesamte betroffene Straßenbereich aufgerissen, auch in der St.
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