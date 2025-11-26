Orange Day in Koblenz Strafverteidigerin wird zum Opfer sexueller Gewalt Alexander Thieme-Garmann 26.11.2025, 14:00 Uhr

i Schauspielerin Annika Woyda in der Rolle einer Strafverteidigerin, die selbst zum Opfer sexueller Gewalt wird. Alexander Thieme-Garmann

Volles Haus beim Theaterstück „Prima facie“ in der Stadtbibliothek: Sieben Serviceklubs luden anlässlich des Orange Day zu dem Einpersonenstück ein, in dem eine versierte Strafverteidigerin selbst zum Opfer einer Sexualstraftat wird.

Aus Anlass des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen, auch bekannt als Orange Day, ist in der Stadtbibliothek das Schauspiel „Prima facie“ aufgeführt worden. Das Einpersonenstück von Suzie Miller basiert auf einer Inszenierung des Theaters am Ehrenbreitstein unter der Regie von Gabriel Diaz.







