Strafverteidigerin wird zum Opfer sexueller Gewalt  

Volles Haus beim Theaterstück „Prima facie“ in der Stadtbibliothek: Sieben Serviceklubs luden anlässlich des Orange Day zu dem Einpersonenstück ein, in dem eine versierte Strafverteidigerin selbst zum Opfer einer Sexualstraftat wird.
Aus Anlass des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen, auch bekannt als Orange Day, ist in der Stadtbibliothek das Schauspiel „Prima facie“ aufgeführt worden. Das Einpersonenstück von Suzie Miller basiert auf einer Inszenierung des Theaters am Ehrenbreitstein unter der Regie von Gabriel Diaz.