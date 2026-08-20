Die politisch motivierte Auseinandersetzung, die sich in Koblenz-Rübenach rund um einen AfD-Infostand zugetragen hat, hat ein Nachspiel: Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen Landfriedensbruch und Waffengewalt. Das ist bekannt.
Lesezeit 1 Minute
Was genau sich Mitte August mitten in Koblenz-Rübenach rund um einen AfD-Infostand zugetragen hat, ist nun Sache der Strafverfolger. Wie die Redaktion auf Nachfrage beim Polizeipräsidium Koblenz erfuhr, hat die Koblenzer Staatsanwaltschaft die Auskunftshoheit an sich gezogen.