Politisch motivierte Gewalt Strafverfolger ermitteln zu Vorfall in Koblenz-Rübenach Katrin Steinert 20.08.2026, 14:00 Uhr

i Zwei Personen werden bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Koblenz-Rübenach leicht verletzt. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz (Symbolbild). Rolf Vennenbernd/dpa

Die politisch motivierte Auseinandersetzung, die sich in Koblenz-Rübenach rund um einen AfD-Infostand zugetragen hat, hat ein Nachspiel: Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen Landfriedensbruch und Waffengewalt. Das ist bekannt.

Was genau sich Mitte August mitten in Koblenz-Rübenach rund um einen AfD-Infostand zugetragen hat, ist nun Sache der Strafverfolger. Wie die Redaktion auf Nachfrage beim Polizeipräsidium Koblenz erfuhr, hat die Koblenzer Staatsanwaltschaft die Auskunftshoheit an sich gezogen.







Artikel teilen

Artikel teilen