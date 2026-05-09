Manche Plätze in der Koblenzer Innenstadt nutzen Gruppen vor allem junger Leute offenbar, um sich zu Straftaten zu verabreden – die Polizei hat darauf nun mit einer großen Kontrolle reagiert. Altstadtbewohner nennen die „beliebtesten“ Plätze.
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Die Polizei hat mit einem großen Aufgebot an Kräften – genaue Zahlen werden nicht genannt – am Mittwochabend Plätze in der Innenstadt kontrolliert. Vor allem junge Leute sollen sich in den vergangenen Wochen und Monaten hier getroffen und zu Straftaten verabredet haben.