BI Altstadt begrüßt Kontrollen
Straftaten: An diesen Orten in Koblenz ist es heiß
Unter anderem auf dem Zentralplatz wurde am Mittwochabend kontrolliert.
Unter anderem auf dem Zentralplatz wurde am Mittwochabend kontrolliert.
Doris Schneider

Manche Plätze in der Koblenzer Innenstadt nutzen Gruppen vor allem junger Leute offenbar, um sich zu Straftaten zu verabreden – die Polizei hat darauf nun mit einer großen Kontrolle reagiert. Altstadtbewohner nennen die „beliebtesten“ Plätze.

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Die Polizei hat mit einem großen Aufgebot an Kräften – genaue Zahlen werden nicht genannt – am Mittwochabend Plätze in der Innenstadt kontrolliert. Vor allem junge Leute sollen sich in den vergangenen Wochen und Monaten hier getroffen und zu Straftaten verabredet haben.

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