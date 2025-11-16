Verleihung in Koblenz Stolze Karnevalisten erhalten „Pour le Carneval“-Orden Alexander Thieme-Garmann 16.11.2025, 14:00 Uhr

i Die Protagonisten eines ausgezeichneten Abends. Eric Eierstock (Vierter von links) und Rüdiger Krakau (rechts daneben). Alexander Thieme-Garmann

Das Närrische Corps Blau-Weiß ehrte wieder einmal zwei Menschen, die sich besonders für die Erhaltung des Brauchtums einsetzen. Dieses Jahr durften sich Rüdiger Krakau und Eric Eierstock über den begehrten Orden „Pour le Carneval“ freuen.

Alle Jahre wieder vergibt das Närrische Corps Blau-Weiß aus Niederberg den Orden „Pour le Carneval“ an zwei Personen, die sich in besonderem Maße um die Erhaltung des heimischen Brauchtums verdient gemacht haben. Dieses Mal fiel die Wahl auf Rüdiger Krakau und Eric Eierstock, die in der Mini-Cooper-Lounge des Autohauses BMW Hanko von Präsident Fabian Pattar und dem 2.







