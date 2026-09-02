In Niederfell erinnern jetzt vier Stolpersteine aus Messing an das Schicksal der jüdischen Familien Hirsch. Sie wurden Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Das ist ihre Geschichte.
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Stolpersteine mahnen, informieren und verhindern das Vergessen. Sie erinnern in Deutschland und europaweit an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Ein solches Mahnmal in Form von vier Messingtafeln mit Namen der Opfer und Daten ihres Schicksals befindet sich jetzt auch in der Moselstraße 33 in Niederfell.