Stinkende Büros, unzumutbare Arbeitsbedingungen: Seit rund zwei Monaten arbeiten die Bundespolizisten am Koblenzer Hauptbahnhof nicht mehr in der Wache auf Gleis 1, sondern in einem Dienstfahrzeug an der Ecke. Nun aber können sie zurückziehen.

Die Bundespolizei am Hauptbahnhof Koblenz zieht wieder in die Wache am Bahnsteig 1 ein. Darüber informiert die Bundespolizei in einer Pressemitteilung. Seit 24. März waren die Beamten quasi ausgelagert: „Massive Geruchsbelästigungen, verursacht durch veraltete und marode Belüftungsanlagen und Abflussrohre, führten bei mehreren Beschäftigten zu Kopfschmerzen und Übelkeit“, hatte Christian Moog, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, gegenüber unserer Redaktion als Gründe genannt.

„Die seit dem 23. März 2025 andauernden Sanierungsarbeiten in der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof Koblenz sind nunmehr abgeschlossen“, so die Bundespolizei. „Die Baumaßnahmen waren aufgrund umfangreicher Funktionsstörungen in den Büroräumen notwendig.“ Wie genau die Sanierung erfolgt ist, dazu gab es bis zum Freitagmittag auf Anfrage keine weiteren Informationen der Bahn.

Die Sicherheit sei aber auch bei Schließung der Wache gewährleistet gewesen: „Zur Aufrechterhaltung der Ansprechbarkeit der Bundespolizei war während der Sanierungsarbeiten ein polizeiliches Einsatzfahrzeug sichtbar vor dem Bahnhofsgebäude abgestellt und durchgehend (24/7) besetzt“, berichtet die Bundespolizei.

Nach dem Abschluss der Arbeiten wird nun am Montag, 26. Mai, der Umzug zurück in die ursprünglichen Räume vollzogen. „Ab dann ist für die Bürgerinnen und Bürger die Bundespolizei wieder an ihrem angestammten Platz – Wache am Bahnsteig 1 – zu erreichen“, so Pressesprecher Stefan Döhn.