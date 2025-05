Koblenz. Eigentlich kaum vorstellbar: Man kommt gut gelaunt von einer Sonntagsmatinée mit Freunden von der Festung Ehrenbreitstein, ist auf dem Weg in ein Café in der Koblenzer Altstadt, spaziert durch die Nagelsgasse in Richtung Görresplatz – und je näher man der Fußgängerzone kommt, desto stärker stinkt es nach Urin und Fäkalien.

Die Quelle des Übels war nicht zu übersehen, schildert eine Koblenzer Stadträtin: Von einem Vordach lief die Brühe auf den Bürgersteig, wo sich schon eine ansehnliche Pfütze gebildet hatte. „Es besteht eine potenzielle Gesundheitsgefahr durch pathogene Keime“, erklärt die Koblenzerin. Vor allem, weil dieser Bereich touristisch geprägt ist und auch von Kindern genutzt wird, sei dies ein Problem.

i Der Blick in die Nagelsgasse in Richtung Görresplatz: Auf der rechten Seite befindet sich das Vordach, von dem die Brühe herunterlief. Katrin Steinert

Das Vordach gehört zum Gebäudekomplex eines namhaften Koblenzer Restaurants. Es überspannt die Durchfahrt des Andienungsbereichs. „Dass da niemand etwas gegen unternommen hat, wundert mich. Das stank bestialisch!“ Bei dem ersten Erlebnis vor gut zehn Tagen ging die Koblenzerin noch von einem einmaligen Vorfall aus. „Sonst hätte ich viel früher etwas unternommen.“

Umso erstaunter war sie, als sie am vergangenen Sonntagabend erneut Zeugin der laufenden Verunreinigung war. Sie informierte umgehend zwei Ordnungshüter, die in der Nähe den ruhenden Verkehr kontrollierten. „Ich hatte aber den Eindruck, sie interessierte das nicht weiter“, meint die Koblenzerin, die deshalb auch eine E-Mail ins Rathaus an den Leiter des Ordnungsamts und die Ordnungsdezernentin, Bürgermeisterin Ulrike Mohrs, schickte. Sie bat darum, sich der Sache anzunehmen wegen der Gefahr durch Keime, aber eben auch wegen der Geruchsbelästigung.

Ein Rohrbruch ist die Ursache

Als unsere Redaktion sich die Sache am Montagvormittag selbst anschaute, waren zwar klebrige Spuren am Vordach und auf der Bürgersteigkante erkennbar, aber es war keine Flüssigkeit oder Gestank wahrnehmbar. Augenzeugen berichteten kurze Zeit später, dass Menschen auf einer Leiter offenbar am Vordach nachschauten, was dort los ist.

Auf Anfrage unserer Redaktion konnte am Montag nichts zum Fall gesagt werden, weil Untersuchungen liefen. Am Dienstag hieß es dann auf erneute Nachfrage: „Da die Ursache ein Rohrbruch in der Gaststätte „...“ war (Name der Red. bekannt), wurde der Verantwortliche vor Ort aufgesucht.“ Dieser beauftragte umgehend einen Notdienst, sodass die Störung unmittelbar beseitigt werden konnte, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Auch eine Nachkontrolle am Dienstagvormittag ergab, „dass keine Geruchsbelästigung oder sonstige Störungen vor Ort mehr vorhanden sind“.

„Es besteht eine potenzielle Gesundheitsgefahr durch pathogene Keime.“

Eine Koblenzer Stadträtin, die die Sache dem Ordnungsamt meldete

Die Stadträtin hat eine gleichlautende Antwort aus dem Rathaus erhalten, fragt sich aber, wie es sein kann, dass es über Tage hinweg diesen Gestank gab und die Flüssigkeit auf die Straße lief, ohne dass sich Anwohner beschwerten oder der Hausherr des Lokals selbst die Sache abstellte. Auf eine kurzfristige Anfrage unserer Redaktion hat der Inhaber bislang noch nicht reagiert.