Einige Koblenzer wollen die Baumschutzsatzung wieder einführen, die der Stadtrat mit knapper Mehrheit außer Kraft gesetzt hat. Sie setzen dabei auf ein Instrument der direkten Demokratie, müssen aber Tausende Unterstützer finden. Und die Uhr tickt.
Lesezeit 3 Minuten
Ende März hat der Koblenzer Stadtrat mit einer knappen Mehrheit die Baumschutzsatzung abgeschafft. Einige Bürger wollen diese Entscheidung so nicht akzeptieren. Sie haben ein Bürgerbegehren gestartet, sind für dessen Erfolg aber auf Tausende Unterstützer angewiesen.