Bürgerbegehren im Endspurt Stimmen Koblenzer bald über die Baumschutzsatzung ab? Matthias Kolk 16.07.2026, 15:00 Uhr

i Stadtbäume, wie hier am Clemensplatz in Koblenz, spenden Schatten und spielen in klimaresilienten Städten der Zukunft eine wichtige Rolle. Ein Bürgerbegehren in Koblenz meint, dass für ihren Schutz die Baumschutzsatzung wieder eingeführt werden sollte. Alexej Zepik

Einige Koblenzer wollen die Baumschutzsatzung wieder einführen, die der Stadtrat mit knapper Mehrheit außer Kraft gesetzt hat. Sie setzen dabei auf ein Instrument der direkten Demokratie, müssen aber Tausende Unterstützer finden. Und die Uhr tickt.

Ende März hat der Koblenzer Stadtrat mit einer knappen Mehrheit die Baumschutzsatzung abgeschafft. Einige Bürger wollen diese Entscheidung so nicht akzeptieren. Sie haben ein Bürgerbegehren gestartet, sind für dessen Erfolg aber auf Tausende Unterstützer angewiesen.







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