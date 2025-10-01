Der Bund der Steuerzahler hat Koblenz aufs Korn genommen: Er kritisiert Steuerverschwendung in Millionenhöhe, es geht um die brachliegende Klärschlammvergasungsanlage. Immerhin: Mittlerweile gibt es einen Plan für das frühere Vorzeigeprojekt.
Andreas Lukas ist es wichtig, zunächst einen Punkt zu präzisieren: Die „Anlage zur Verwertung des Klärschlamms“ laufe zumindest teilweise, sagt er. Die „Klärschlammtrocknung“ finde statt. Die Masse des Klärschlamms, so erläutert es Lukas, werde damit um rund zwei Drittel reduziert.