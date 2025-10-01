Klärschlammvergasung Koblenz Steuerzahlerbund nennt Ex-Vorzeigeprojekt ein „Fiasko“ 01.10.2025, 16:22 Uhr

i Die Klärschlammvergasungsanlage auf dem Kläranlagen-Areal in Koblenz-Wallersheim steht im Zentrum der Kritik des Bundes der Steuerzahler. Alexej Zepik

Der Bund der Steuerzahler hat Koblenz aufs Korn genommen: Er kritisiert Steuerverschwendung in Millionenhöhe, es geht um die brachliegende Klärschlammvergasungsanlage. Immerhin: Mittlerweile gibt es einen Plan für das frühere Vorzeigeprojekt.

Andreas Lukas ist es wichtig, zunächst einen Punkt zu präzisieren: Die „Anlage zur Verwertung des Klärschlamms“ laufe zumindest teilweise, sagt er. Die „Klärschlammtrocknung“ finde statt. Die Masse des Klärschlamms, so erläutert es Lukas, werde damit um rund zwei Drittel reduziert.







Artikel teilen

Artikel teilen