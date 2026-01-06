Spenden für Kinder gesammelt Sternsinger segnen das Koblenzer Rathaus Peter Karges 06.01.2026, 17:00 Uhr

i Oberbürgermeister David Langner und Bürgermeisterin Ulrike Mohrs empfingen die Sternsinger im Koblenzer Rathaus. Peter Karges

Am Dreikönigstag machen die Sternsinger auch im Koblenzer Verwaltungssitz Station. Dort werden sie vom Oberbürgermeister empfangen – und sammeln Spenden für den guten Zweck.

Hoher Besuch im Rathaus: Pünktlich zum Dreikönigsfest brachten die Sternsinger der Innenstadtpfarrei Dreifaltigkeit ihren traditionellen Neujahrssegen „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ in die gute Stube der Stadt. In diesem Jahr steht die Aktion Dreikönigssingen, die seit 1959 von dem katholischen Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ organisiert wird, unter dem Motto „Schule statt Fabrik“.







Artikel teilen

Artikel teilen