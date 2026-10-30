Arbeitskampf in Kesselheim
Sternmarsch: Am Montag streiken die Arbeiter in Koblenz
Ein IG-Metall-Arbeiter im Arbeitskampf (Symbolbild)
Ein IG-Metall-Arbeiter im Arbeitskampf (Symbolbild)
Daniel Karmann/dpa/picture-alliance. picture alliance/dpa

Die Beschäftigten in der Elektro- und Metallindustrie starten in den Arbeitskampf. Die IG Metall kündigt Warnstreiks an, auch in und um Koblenz. Los geht es mit einer ganzen Reihe wuchtiger Aktionen im Industriegebiet in Kesselheim. 

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Ab Montag streiken die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Koblenz und der Region. Den Grund für die Warnstreiks nennt die Gewerkschaft IG Metall in einer Pressemitteilung. Demnach haben die Arbeitgeber nach der zweiten Tarifverhandlung zwar erstmals ein Angebot vorgelegt, dieses bleibe jedoch „weit hinter den berechtigten Erwartungen der Beschäftigten zurück“.
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