Interview mit Yannick Noack Sterneküche in Koblenz: Herr Noack, ist Kochen Kunst? Hannah Klein

Peter Meuer 24.01.2025, 06:30 Uhr

i Yannick Noack ist der jüngste Zwei-Sterne-Koch Deutschlands. Die Sterne erkochte er im Alter von 29 Jahren im Purs in Andernach. Seit Dezember 2024 leitet er als Küchenchef das Restaurant Landgang und das Restaurant Gotthardt's by Yannick Noack im Fährhaus in Koblenz Metternich. Rico Rossival

Der jüngste Zwei-Sterne-Koch Deutschlands kocht nun in Koblenz: Yannick Noack erzählt im Interview, wieso er nicht im Purs in Andernach geblieben ist, ob er den dritten Stern bereits im Blick hat – und was er in der heimischen Küche gerne zubereitet.

Yannick Noack erkochte im Alter von 29 Jahren mit seinem Team zwei Sterne im Purs in Andernach – so jung schaffte das noch keiner in Deutschland. Der Spitzenkoch wechselte im Dezember vergangenen Jahres die Küche, seither kocht er im Fährhaus in Koblenz Metternich.

