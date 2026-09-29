Pro Familia Koblenz berät
Sterilisation, Vasektomie: Infos zu Empfängnisverhütung
Die Beratungsstelle Pro Familia ist in der Koblenzer Schenkendorfstraße beheimatet. Hier finden zwei Infoabende statt.
Die Beratungsstelle Pro Familia ist in der Koblenzer Schenkendorfstraße beheimatet. Hier finden zwei Infoabende statt.
Doris Schneider

Wenn Frauen oder Paare entschieden sind, keine Kinder oder keine Kinder mehr zu bekommen, können Sterilisation (bei der Frau) oder Vasektomie (beim Mann) sinnvolle Eingriffe sein. Die Beratungsstelle Pro Familia Koblenz informiert an zwei Abenden.

Lesezeit 1 Minute
Vor allem für Paare, die mit der Familienplanung abgeschlossen oder keinen Kinderwunsch haben, kann eine Empfängnisverhütung ohne Hormone oder Kondome sinnvoll sein. Um über die beiden Möglichkeiten, die Vasektomie beim Mann und die Sterilisation bei der Frau, zu informieren, lädt die Koblenzer Beratungsstelle Pro Familia zu zwei kostenfreien Infoabenden ein – auch, um Vorurteile zu entkräften.
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