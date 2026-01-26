Bürgermeisteramt in Koblenz Stephan Wefelscheid will’s wissen Peter Meuer 26.01.2026, 17:29 Uhr

i Stephan Wefelscheid steht vor dem Koblenzer Rathaus. Ingo Beller

Stephan Wefelscheid hat beschlossen, als Bürgermeister und damit Erster Beigeordneter für Koblenz zu kandidieren. Setzt er darauf, dass Abweichler aus den Reihen von Grünen und SPD das Dreierbündnis mit der CDU für die Dezernentenwahlen gefährden?

Stephan Wefelscheid hatte schon vor einigen Wochen sein Interesse am Koblenzer Bürgermeisteramt auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt. Ob er wirklich antreten werde, hatte er aber zunächst offengelassen. Anfang Januar betonte der Fraktionschef der Freien Wähler im Stadtrat und Landtagsabgeordnete noch, er mache seine Kandidatur davon abhängig, wen die Koblenzer CDU vorschlägt.







