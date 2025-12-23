Koblenz: Ulrike Mohrs hört auf Stephan Wefelscheid schließt Kandidatur nicht aus Peter Meuer 23.12.2025, 14:52 Uhr

i Der Freie Wähler Stephan Wefelscheid schließt eine Kandidatur als Bürgermeister in Koblenz nicht aus. Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Am Dienstagmorgen gab Ulrike Mohrs bekannt, dass sie nicht mehr als Bürgermeisterin in Koblenz kandidieren wird. Die Stadt verliert damit eine erfahrene Beigeordnete. Doch wer könnte auf sie folgen?

In den kommunalpolitischen Umfeldern in Koblenz beginnen bereits die Debatten: Wer könnte auf Ulrike Mohrs (CDU) folgen? Wer wäre überhaupt geeignet und für eine ausreichende Anzahl Stadträtinnen und Stadträte wählbar? Am Dienstagvormittag hatte die Bürgermeisterin – für viele überraschend – angekündigt, dass sie sich im März nicht erneut zur Wahl stellen wird.







