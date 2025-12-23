Stephan Wefelscheid schließt Kandidatur nicht aus

Am Dienstagmorgen gab Ulrike Mohrs bekannt, dass sie nicht mehr als Bürgermeisterin in Koblenz kandidieren wird. Die Stadt verliert damit eine erfahrene Beigeordnete. Doch wer könnte auf sie folgen?
Lesezeit 1 Minute
In den kommunalpolitischen Umfeldern in Koblenz beginnen bereits die Debatten: Wer könnte auf Ulrike Mohrs (CDU) folgen? Wer wäre überhaupt geeignet und für eine ausreichende Anzahl Stadträtinnen und Stadträte wählbar? Am Dienstagvormittag hatte die Bürgermeisterin – für viele überraschend – angekündigt, dass sie sich im März nicht erneut zur Wahl stellen wird.