Koblenzer Standort Stellenabbau: Stabilus hat wohl 60 Freiwillige gefunden Jan Lindner 20.05.2026, 12:39 Uhr

i Der Koblenzer Stabilus-Standort im Stadtteil Neuendorf Ingo Beller

Der geplante Stellenabbau am Koblenzer Standort von Stabilus ist offenbar abgeschlossen. Nach Informationen unserer Redaktion hat der Automobilzulieferer 60 Freiwillige gefunden, die das Unternehmen verlassen möchten.

Die Verhandlungen dauerten Wochen und Monate an, jetzt gibt es offenbar ein Ergebnis: Der Stellenabbau des Automobilzulieferers Stabilus am Koblenzer Standort ist wohl abgeschlossen. Das teilte Ali Yener, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Koblenz, auf Anfrage unserer Redaktion mit.







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