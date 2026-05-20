Der geplante Stellenabbau am Koblenzer Standort von Stabilus ist offenbar abgeschlossen. Nach Informationen unserer Redaktion hat der Automobilzulieferer 60 Freiwillige gefunden, die das Unternehmen verlassen möchten.
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Die Verhandlungen dauerten Wochen und Monate an, jetzt gibt es offenbar ein Ergebnis: Der Stellenabbau des Automobilzulieferers Stabilus am Koblenzer Standort ist wohl abgeschlossen. Das teilte Ali Yener, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Koblenz, auf Anfrage unserer Redaktion mit.