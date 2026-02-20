Autozulieferer in der Krise Stellenabbau bei ZF Koblenz: So laufen Verhandlungen Jan Lindner 20.02.2026, 07:47 Uhr

i Bei ZF im Koblenzer Stadtteil Kesselheim arbeiten derzeit noch 2100 Menschen. Ingo Beller

Der geplante Abbau von mehreren Hundert Arbeitsplätzen beschäftigt die Arbeitnehmer bei ZF, Novelis und Stabilus in Koblenz weiter. Hinter den Kulissen wird weiterhin hart gerungen und verhandelt. So ist die Lage bei ZF.

Autozulieferer ZF will an seinem Standort in Koblenz rund ein Drittel der insgesamt 2100 Mitarbeitenden loswerden. Bis zu 300 Beschäftigte des Bereichs Fahrerassistenzsysteme sollen an die Samsung-Tochter Harman ausgegliedert werden. Dazu will ZF in Kesselheim weiterhin rund 450 Stellen abbauen ( 370 Arbeitsplätze im Entwicklungsbereich und circa 80 in der Verwaltung) .







