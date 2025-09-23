Auswirkungen auf Koblenz? Stellenabbau bei Stabilus: Das fordert die IG Metall 23.09.2025, 09:52 Uhr

i Der Koblenzer IG-Metall-Vertreter Ali Yener bei einem Warnstreik bei Stabilus im Vorjahr Stefanie Majer

Autozulieferer unter Druck: ZF will in Koblenz Hunderte Stellen abbauen, Stabilus schließt es derzeit zumindest nicht aus. Die IG Metall hat dazu eine klare Haltung und erinnert die Firmen an Absprachen und Zusagen.

Autozulieferer Stabilus beschäftigt an seinem Standort in Koblenz-Neuendorf rund 1500 Mitarbeitende. Dass auch hier Arbeitsplätze wegfallen könnten, hatte das Unternehmen auf Nachfrage unserer Zeitung zumindest nicht ausgeschlossen. Kürzlich hatte Stabilus mitgeteilt, weltweit 450 der knapp 7800 Stellen zu streichen.







Artikel teilen

Artikel teilen