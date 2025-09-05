Novelis will sein Werk in Koblenz transformieren, doch bis zu 197 Stellen könnten dabei wegfallen. IG Metall und Betriebsrat mischen nun mit – ein „Zukunftstarifvertrag“ könnte den Abbau sozialverträglich gestalten. Was ist bisher bekannt?

IG Metall und Betriebsrat haben der Geschäftsführung am Koblenzer Standort von Novelis Vorschläge vorgelegt, um betriebsbedingte Kündigungen zu verhindern. Das bestätigte der Koblenzer IG-Metall-Geschäftsführer Ali Yener auf Nachfrage. Bereits am Donnerstag war nach Recherchen unserer Redaktion bekannt geworden, dass der Aluminiumhersteller in seinem Koblenzer Werk in einen Transformationsprozess einsteigen will, der Stellenstreichungen beinhaltet.

Ist ein „Zukunftstarifvertrag“ eine Lösung?

Der Plan von IG Metall und Betriebsrat sieht vor, dass zunächst Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um Stellen sozialverträglich und freiwillig abzubauen. Dazu könnten Freiwilligenprogramme und Abfindungen gehören, oder auch Lösungen wie Altersteilzeit. Sollten diese Instrumente nicht ausreichen, könnte ein „Zukunftstarifvertrag“ weitere Möglichkeiten bieten, so Ali Yener.

In diesem Vertragswerk könnte unter anderem definiert sein, dass die Novelis-Angestellten am Standort sich dazu bereit erklären, auf finanzielle Ansprüche aus dem sogenannten Zusatzgeld A und B und ihrem Transformationsgeld zu verzichten und stattdessen etwa zusätzliche freie Tage in Anspruch zu nehmen. Leistungen wie Zusatzgeld und Transformationsgeld hatte die IG Metall als tarifliche Sonderzahlungen in der deutschen Metall- und Elektroindustrie vor einigen Jahren durchgesetzt.

i Novelis in Koblenz: Es geht derzeit um die Frage, wie sich der Standort in Zukunft aufstellt. Peter Meuer

„Damit hätte das Unternehmen Spielräume“, so Yener. Indes: Damit man sich darauf einlasse, müsse klar sein, dass Novelis in Koblenz betriebsbedingte Kündigungen ausschließe, ergänzte er. Und: Betriebsrat und Gewerkschaft können das nicht verordnen, die Beschäftigten müssten zustimmen. Wichtig sei zudem aus Sicht der IG Metall, dass Investitionen in die Zukunft des Werkes stattfänden, betonte Yener weiter.

Das ist indes auch das Ansinnen von Novelis. „In enger Zusammenarbeit mit Beschäftigten und der Arbeitnehmervertretung haben wir in den vergangenen Wochen die Potenziale am Standort analysiert und als Grundlage für den Transformationsprozess definiert“, heißt es von einer Unternehmenssprecherin. „Diese Zusammenarbeit war geprägt von Offenheit, gegenseitigem Respekt und einem gemeinsamen Verständnis für die Herausforderungen, vor denen wir stehen.“ Ein umfassender Entwicklungsplan mit zahlreichen Initiativen zu unter anderem Innovation und Automation, bildeten die Grundlage für den Transformationsprozess, so die Sprecherin weiter.

Sozialverträgliche Lösungen sollen gesucht werden

Derzeit befinde man sich in einem „transparenten und geordneten Verfahren zur Prüfung aller erarbeiteten Vorschläge und Optionen“. Ziel sei es, gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern sozialverträgliche und verantwortungsvolle Lösungen zu entwickeln, die sowohl den Interessen der Beschäftigten als auch den Anforderungen des Unternehmens gerecht würden.

Das Unternehmen hatte seinen Beschäftigten in Koblenz am Mittwoch während einer Betriebsversammlung mitgeteilt, in den Transformationsprozess eintreten zu wollen. Bei dem Strukturwandel in Koblenz unterstützt die Unternehmensberatung McKinsey Novelis. Im Raum stand offenbar die Zahl von 197 Vollzeitstellen, die wegfallen könnten. Das Unternehmen bestätigt dies nicht. Von der Sprecherin hieß es am Donnerstag nur, man werde „personelle Anpassungen in enger Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretern gestalten, um faire und sozialverträgliche Lösungen zu finden“.

Bei Gewerkschaft und Betriebsrat ist man ohnehin davon überzeugt, dass diese Zahl nicht in Stein gemeißelt ist, nun müsse erst einmal gesprochen werden. „Wir unterbreiten vernünftige Vorschläge und gehen davon aus, dass wir im Rahmen dieser Vorschläge auf Augenhöhe mit der Unternehmensführung Lösungen erarbeiten können“, so Ali Yener, der Aktionen der Gewerkschaft indes nicht ausschließt.

Am Koblenzer Standort von Novelis werden Aluminiumprodukte hergestellt, die unter anderem in der Luft- und Raumfahrtbranche zum Einsatz kommen. Gut 1300 Menschen sind hier beschäftigt, vor allem in Produktion und Instandhaltung. Novelis hat seinen Stammsitz in den USA und beschäftigt weltweit rund 13.000 Mitarbeiter.