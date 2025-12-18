Bürgermeisterwahl in Koblenz Stelle wird öffentlich ausgeschrieben Peter Karges 18.12.2025, 11:32 Uhr

i Der Stadtrat hat beschlossen, die Bewerbung zur Bürgermeisterwahl im kommenden März öffentlich auszuschreiben. Peter Karges

Die Amtszeit von Bürgermeisterin Ulrike Mohrs endet am 30. November 2026. Der Koblenzer Stadtrat hat nun beschlossen, dass die Stelle öffentlich ausgeschrieben wird. Bewerbungen für das Amt müssen bis zum 1. Februar abgegeben werden.

Im kommenden Jahr wählt der Stadtrat den künftigen Bürgermeister oder die künftige Bürgermeisterin. Die Amtszeit der bisherigen Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (CDU), die am 1. Dezember 2018 begonnen hat, endet am 30. November 2026. Der Stadtrat verabschiedete nun einstimmig, dass die Stelle des Bürgermeisters der Stadt Koblenz öffentlich ausgeschrieben wird.







